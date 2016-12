F1, Verstappen battezza il nuovo circuito di Città del Messico

La sessione è iniziata con pista umida, ma ben presto tutti sono scesi in pista con le slick. Si è trattato di una prima presa di contatto visto che qui non si corre da 23 anni, durante la quale i big non hanno spinto al massimo, anche se le Ferrari sono apparse subito a loro agio. Quanto a Verstappen, il figlio di Jos ha fatto segnare il miglior crono nei minuti finali, approfittando anche di un evidente taglio di chicane che non è stato punito, trattandosi di prove libere. Qualche problemino in casa Mercedes e non solo per i 2.200 metri di altitudine: Rosberg è stato rallentato da un problema ai freni posteriori, con tanto di principio di incendio e un guaio simile, anche se meno accentuato, si è verificato anche sulla vettura di Hamilton. Da seganalare che sia Alonso, sia Button, entrambi già sul fondo della classifica, verranno pesantemente penalizzati in griglia per numerose sostituzioni effettuate dalla McLaren.