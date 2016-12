8 settembre 2016 17:00 F1, Verstappen attacca Lauda: "Io dallo psichiatra? Mi deve accompagnare lui" Il pilota della Red Bull risponde alle critiche: "Io guido così, abituatevi"

L'irriverenza di Max Verstappen sembra non avere limiti. Il giovane pilota della Red Bull è stato duramente criticato per le manovre effettuate sul circuito belga di Spa. Tra gli "accusatori", anche l’ex campionde del mondo Niki Lauda. "Questo ragazzo non vuole ammettere che ha sbagliato e ha bisogno di uno psichiatra", ha detto Lauda. La risposta non si è fatta attendere: "Io dallo psichiatra? Allora Lauda dovrebbe accompagnarmi".

Nonostante abbia solamente 19 anni, Verstappen non le manda certo a dire. Il driver della Red Bull si era reso protagonista di alcune manovre definite "discutibili" nel GP del Belgio. A quasi 300 all’ora, pur di non farsi sorpassare da Raikkonen, aveva ingaggiato un duello che era stato definito da "Ok Corral". Tra le critiche piovute addosso al giovane pilota belga, anche quelle di Lauda. Immediata la replica di Verstappen: "Abituatevi, perché questo è il mio stile. Qualche mia attitudine può essere vista in modo critico, ma è solo questione di abitudine".