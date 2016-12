F1, Todt: "Schumacher? Vita normale in poco tempo"

16:26 - Dal Belgio arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. E Jean Todt, presidente della Fia e team principal della Ferrari ai tempi del tedesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni confortanti all'emittente Rtl. "Possiamo ritenere che nel giro di un breve periodo vivrà una vita normale - le sue parole - . Michael lotta e le sue condizioni migliorano, anche perché adesso è a casa con la sua famiglia".

Il campione tedesco, vittima il 29 dicembre 2013 di un incidente sulla pista da sci di Meribel, è stato dimesso il 9 settembre 2014 dall'ospedale di Losanna e continua la sua riabilitazione nella villa di Gland, in Svizzera. "Certo - spiega Todt - , non guiderà mai più una vettura di F1. Ma la sua battaglia per tornare ad una vita normale prosegue".