F1, test Montmelò: Vettel subito davanti a metà giornata

La Ferrari parte bene: Sebastian Vettel fa registrare il miglior crono (1'22"791) nella prima mattinata di test di Formula 1 sul circuito di Montmelò a Barcellona. Alla pausa pranzo il tedesco chiude con la sua nuova SF70H con gomme medie davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas, staccato di 378 millesimi ma con le soft. Problemi per la Red Bull di Daniel Ricciardo, ferma in pista dopo solo 4 giri per il malfunzionamento di un sensore.