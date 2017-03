F1, test Barcellona: razzo Bottas, Raikkonen fuori pista

Intenso mercoledì di test di Formula 1 a Barcellona. Resiste fino alla fine il miglior tempo fatto registrare al mattino da Valtteri Bottas con la Mercedes davanti alla Williams di Massa e alla Ferrari di Kimi Raikkonen . Nel pomeriggio 'IceMan' è stato protagonista di un fuori pista alla curva 3 dopo aver perso il controllo della SF70-H. Problemi anche per la Red Bull di Verstappen , ko dove aver toccato i 102 giri percorsi.

Si chiude con la Mercedes di Valtteri Bottas davanti a tutti il secondo giorno della seconda settimana di test invernali di Formula 1 a Barcellona. Nel pomeriggio nessuno migliora l'1'19"310 del finlandese che precede di poco più di un decimo la Williams di Felipe Massa. Dopo la pausa pranzo i due lasciano la monoposto rispettivamente a Lewis Hamilton e Lance Stroll: il britannico completa ben 79 giri e stampa il sesto miglior tempo piazzandosi proprio alle spalle del debuttante canadese, quinto e con 59 tornate accumulate.



Conferma il terzo tempo del mattino Kimi Raikkonen che chiude a circa un secondo da Bottas e termina con 53 giri totali (36 il mattino). Il finlandese termina anzitempo i test, dopo due ore circa, a causa di un fuori pista: Kimi perde il controllo della sua Ferrari SF70-H alla curva 3 e finisce contro le barriere, provocando dei danni all'alettone e alla sospensione anteriore sinistra. Problemi tecnici anche per Max Verstappen che nel finale parcheggia la sua Red Bull RB13 alla curva 13 dopo aver superato il muro dei 100 giri: per il baby olandese c'è il quarto miglior tempo di giornata.



La top ten è completata dalla Renault di Hulkenberg, dalla Force India di Perez (100 giri anche per lui), dalla Toro Rosso di Sainz e dalla Haas di Grosjean. Seguono Wehrlein con la Sauber, Alonso con la McLaren, Ericsson sempre su Sauber e Palmer con la Renault.