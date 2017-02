F1, test Barcellona: Hamilton subito davanti, Raikkonen insegue

Nella mattinata della seconda giornata di test di Formula 1 a Barcellona Lewis Hamilton si conferma il più veloce. Al Montmelò l'inglese della Mercedes fa segnare il miglior tempo in 1'20"983 con le gomme SuperSoft. Secondo crono per la nuova Ferrari SF70-H guidata da Kimi Raikkonen che, con le Medie, chiude con un distacco di +1"848. Terzo Estaban Ocon (+2"062) sulla Force India che monta le Soft. Ancora problemi per la McLaren.

Prima della pausa pranzo nella seconda giornata di test a Barcellona Hamilton completa 66 giri piazzando la sua Mercedes W08 davanti a tutti e abbattendo il muro dell'1'21" con le gomme da qualifica, le SuperSoft. Per la Ferrari di Raikkonen sono 47 le tornate: l'1'22"831 fatto segnare con le Medie è superiore al crono registrato ieri dal compagno di scuderia Sebastian Vettel. Ocon con la Force India chiude terzo prima di andare in testacoda nel finale di sessione. Ancora in ombra la Red Bull con Max Verstappen che, pur montando le Soft, si piazza solo in quinta posizione (+2"229) anche alle spalle della Haas di Kevin Magnussen (+2"217). E' apparentemente un'altra giornata da dimenticare per la McLaren-Honda che manifesta ulteriori problemi al motore: Stoffel Vandoorne si piazza ottavo con un distacco di oltre 5 secondi da Hamilton. Noie meccaniche anche per la Sauber con Antonio Giovinazzi che completa solo 5 giri piazzandosi ultimo con un ritardo di 12"758.