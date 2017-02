F1, test Barcellona: fulmine Hamilton, Vettel risponde presente

E' subito duello Mercedes-Ferrari nella prima giornata di test Formula 1 sul circuito del Montmelò a Barcellona. Lewis Hamilton, a bordo della nuova W08, fa segnare il miglior tempo in 1'21"765 con gomme soft e precede di soli 113 millesimi Sebastian Vettel che monta le medie. Il tedesco, sulla SF70-H è anche il pilota che effettua il maggior numero di giri in pista: 129. Terzo crono per la Williams di Felipe Massa (+0"311).