F1, test Barcellona: Bottas il più veloce, Raikkonen va a sbattere

Il pomeriggio dei test di Montmelò è stato interrotto verso le 16 quando Raikkonen ha perso il controllo della Ferrari in curva 3 andato a sbattere contro le barriere. Nessuna conseguenza fisica e pochi danni alla macchina, solo diverso tempo di lavoro buttato via. In mattinata Valtteri Bottas è stato il più veloce facendo registrare il record con la supersoft: 1'19"310. Alle sue spalle Felipe Massa, positivo anche oggi, che accusa un gap di un solo decimo.