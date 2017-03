F1, test Barcellona: Bottas da record, Vettel subito dietro

Primo a scendere sotto il muro dell'1'20" dall'inizio dei test di Montmelò, il sempre più sorprendente Valtteri Bottas completa 75 giri al volante della sua Mercedes W08 e, con le gomme ultrasoft, detta legge timbrando un tempone che rappresenta il primo, importante segnale in vista del prossimo Mondiale. Sul podio virtuale, in attesa della sessione pomeridiana, salgono anche Daniel Ricciardo (1'21"153) e Jolyon Palmer (1'21"396) entrambi con le morbide.



Gomme medie invece per la Ferrari di Sebastian Vettel che percorre 62 giri (1'21”609) dimostrando già una buona affidabilità: a Maranello finora, dopo il miglior crono fatto registrare da Kimi Raikkonen nella seconda giornata, non mancano i motivi per sorridere. La top five è completata da Marcus Ericsson che con la sua Sauber gira in 1'22"326 con le supersoft precedendo di un'incollatura la Williams di Lance Stroll (1'22"351). Settima la McLaren di Fernando Alonso (1'23"834) che si lascia alle spalle la Toro Rosso di Daniil Kvyat (1'24"190) e la Force India di Alfonso Celis (1'25"524). Esordio stagionale per Romain Grosjean che con la sua Haas porta a termine solo 11 giri.