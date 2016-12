F1, sul bagnato di Sochi emerge Massa

Non bastasse il gasolio in pista della mattinata , nel pomeriggio si è presentata anche la pioggia accompagnata da nuvoloni neri (con temperature decisamente fresche sia dell'aria, sia dell'asfalto) a complicare i piani delle squadre. Un bel problema per tutti visto che si arriverà alla gara con dei set-up non certo perfetti. Per vedere le prime monoposto in pista si sono dovuti aspettare venti minuti, anche se le uniche prove fatte sono state quelle di partenza. Poi qualche giro lanciato, giusto per accontentare i (pochi e infreddoliti) tifosi presenti sulle tribune. Alla fine si sono intravisti pure alcuni tra i big, che però si sono limitati a lasciar sfogare gli outsider, senza prendere inutili rischi. Tutti a parte un quartetto, che non ci stava a finire dietro. Così, negli ultimi istanti si è scatenata una piccola battaglia tra il neo patentato Max Verstappen, il primo a mettersi davanti, e poi accesa da Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Massa, che nell'ordine si sono alternati al primo posto. Di Mercedes solo l'ombra (più Rosberg di Hamilton), mentre Kimi Raikkonen non è nemmeno sceso in pista. Anche perché le previsioni danno bel tempo sia in qualifica, sia in gara. E forse ha avuto ragione lui.