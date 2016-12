F1, Singapore: varano in pista

"C'è un lucertolone gigante! Non sto scherzando!" Anche un pilota freddo e impavido come Max Verstappen si è spaventato imbattendosi in un varano lungo il circuito di Marina Bay. Un incontro impossibile da fare sulle piste europee, ma che da queste parti è abbastanza frequente. Il lucertolone gigante ha aspettato il passaggio della Red Bull e poi ha raggiunto con passo svelto l'estremità opposta della pista.