F1, Sepang: Hamilton davanti a Rosberg

Dall'asfalto bollente della Malesia (più di 50 gradi) viene fuori un gustoso anticipo di battaglia tra i due dominatori della Formula 1. Hamilton si dà una svegliata e riesce a mettersi alle spalle un Rosberg in serie positiva da tre Gran Premi. Solo due decimi di distacco tra i due e un prosieguo di weekend che si preannuncia ancora più infuocato. Anche perché i due Mercedes questa volta devono controllare pure gli specchietti retrovisori. Se per l'assalto al giro veloce sembrano ancora una volta favorite le Frecce d'Argento, diverso è il discorso per la sfida sulla distanza. Il punto forte della Ferrari questa stagione è sempre stato il passo gara e qui a Sepang ancora di più: le rosse hanno fatto segnare tempi vicini se non migliori a quelli di Rosberg e Hamilton. Non è del tutto una sorpresa perché su questo asfalto Sebastian Vettel l'anno scorso centrò la prima vittoria a bordo della Ferrari, grazie a una migliore gestione delle gomme.



L'asfalto è stato completamente rifatto per migliorare il drenaggio in caso di pioggia, ma la monoposto di Maranello continua a funzionare bene tra le curve malesiane. A conferma di questo c'è il piazzamento della Red Bull che in entrambe le sessioni del venerdì deve accontentarsi della terza fila virtuale. Verstappen (+1.093) e Ricciardo (+1.393) però, proprio come i piloti Ferrari, riescono ad azzerare il gap dai primi nei long run. E questo non fa altro che aumentare l'attesa per una gara che potrà essere più combattuta del previsto. Tra le due Red Bull si infilano Sergio Perez, che conferma il buon momento della Force India, e Fernando Alonso. Lo spagnolo, proprio come a Brno, ha sostituito tutta la power unit sia per introdurre gli aggiornamenti sia per evitare problemi da qui alla fine del campionato. Il risultato è un ottimo settimo tempo, ma Fernando dovrà partire ancora una volta dal fondo della griglia.