Ross Brawn ha smentito con forza di aver accettato un ruolo nella nuova Formula 1 nella gestione del Circus. L'ex team principal della Mercedes non sarà l'erede di Ecclestone: "Liberty (i nuovi proprietari ndr) è ancora troppo agli inizi del suo percorso per assumere impegni del genere - ha spiegato alla BBC -. Sto facendo una piccola consulenza per aiutarli a capire meglio l'ambiente della F1, ma nient'altro al momento".