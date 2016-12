F1, Rosberg senza rivali a Baku: quinta vittoria

Dominio di Nico Rosberg nel GP Europa, ottava prova del Mondiale di F1 . Sul tracciato di Baku, in Azerbaigian, il tedesco della Mercedes ha ottenuto la quinta vittoria stagionale, precedendo la Ferrari di Vettel e la Force India di Perez e allungando in classifica. Avrebbe meritato il podio Raikkonen, quarto dopo 5" di penalità per taglio di corsia. Gara sofferta per Hamilton, incapace di andare oltre il quinto posto davanti a Bottas (Williams).

Il ritorno del GP d'Europa con la novità Baku ha regalato una gara davvero noiosa. Tutta colpa di un Rosberg che ha collezionato pole position, vittoria, giro veloce e corsa sempre in testa. Grand Chelem e soprattutto la consapevolezza di essere lui il grande favorito per quello che sarebbe il suo primo titolo. Soprattutto se Lewis Hamilton continuerà nella sua stagione di alti e bassi. In Azerbaigian l'inglese ha chiuso il suo weekend condizionato dall'incidente in qualifica con un piazzamento dovuto anche a diversi problemi in gara. Ne ha approfittato la Ferrari. Sebastian Vettel non è mai stato in grado di insidiare Rosberg, ma ha mantenuto senza problemi il secondo posto. Potevano esserci due Rosse sul podio se Kimi Raikkonen non avesse oltrepassato con le quattro gomme la linea di ingresso in pit-lane, beccandosi 5" di penalità. Alla fine "Iceman" ha dovuto cedere il passo a uno strepitoso Sergio Perez quando ormai il terzo posto era andato. Ma, ne siamo sicuri, senza questo intoppo avrebbe venduto cara la pelle. C'è da dire, però, che il messicano ha meritato il premio, arrivato dopo una bella rimonta dalla settima posizione in griglia, che, lo ricordiamo, è stata dovuta alla sostituzione del cambio dopo le prove. Quanto al resto del gruppo, c'è poco da dire, anche se la Red Bull ha davvero deluso. Problemi di gomme hanno frenato Ricciardo e Verstappen, settimo e ottavo, davanti a Hulkenberg e Massa. Zero puti per la McLaren con Button 11° e Alonso obbligato a fermarsi ai box.