F1, Rosberg: "Questo il podio della vita". Ricciardo: "Vettel non mi ha lasciato spazio"

"Muchas gracias!". Nico Rosberg si gode l'abbraccio del pubblico dopo la vittoria del GP del Messico: "Mi sono sentito come una rockstar, qui ho trovato il miglior podio dell'anno e forse di sempre. Ero primo alla prima curva, e con il mio compagno conta sempre. Secondo stop? Era precauzionale, non mi è piaciuto". Parole simili per Hamilton : "Mai visto un pubblico così, sembrava una partita di calcio". E Ricciardo : "Vettel non mi ha lasciato spazio".

L'australiano punge l'ex compagno Vettel, l'anno scorso con lui in Red Bull: "Pensavo di essere all'interno, non so se pensassi di superarlo, in realtà stavo solo cercando il punto di corda. Poi l'ho visto e ho cercato di evitarlo, ma non ci sono riuscito. Nella partenza di una gara può andare a finire così. Se però mi avesse lasciato spazio sarebbe comunque rimasto davanti. In sostanza mi ha chiuso. In gara poi non ho trovato abbastanza aderenza sul posteriore. Dietro la Williams non potevamo dare molto, forse sarebbe stato meglio cambiare strategia".



Protagonista di un incidente con l'altro ferrarista è stato Valtteri Bottas, terzo e sul podio in Messico: "La Williams ha fatto un lavoro fantastico, abbiamo corso da vincenti. Con Raikkonen c'è stato un piccolo contatto, non doveva finire così. Purtroppo le corse a volte vanno in questo modo".