F1, Rosberg: "In Austria per vincere ancora". Hamilton: "Miglior momento di forma"

21:02 - Nel Gp d'Austria Nico Rosberg proseguirà la rincorsa a Hamilton nel mondiale: "Qui ho vinto nel 2014, abbiamo un'ottima macchina e dovrebbe essere un buon week end. Sono ottimista, possiamo ripeterci perché è cambiato poco dall'anno scorso". Hamilton però è in grande forma: "E' forse il miglior momento della mia carriera - ha commentato l'inglese che ha 17 punti di vantaggio in classifica -. Vivo su una nuvola e me la sto godendo".

Nella conferenza stampa ha preso parola anche Daniel Ricciardo della Red Bull: "Avremo un nuovo telaio - ha annunciato l'australiano -, ma questa pista non è molto adatta a noi. Speriamo comunque che sia un week end positivo. Prenderemo la penalità o qui o a Silverstone. In Canada ho toccato il fondo - ha proseguito -, non dobbiamo più pensare ai primi 5 posti ma riconsiderare le ambizioni. So che ci sono aggiornamenti in arrivo, ma servirà tempo". Nonostante questo non c'è un addio nell'aria: "Ero amareggiato in Canada per quello ho parlato in quel modo. Sono in Red Bull e voglio tornare a vincere con loro, dovrei essere più paziente".

Ancora più depresso Fernando Alonso: "In Canada ho lottato un po', ma è troppo per dire che è stato un momento alto. L'ho fatto per mezzo giro, sarebbe stato bello rimanere in gruppo più a lungo ma ho subito perso posizioni. La partenza e i primi giri almeno me li godo". In Austria non sono previsti cambiamenti dallo spagnolo: "Sarà difficile fare risultato anche perché ci saranno delle penalità. Sarà un modo per fare nuovi test alla monoposto. Mi aspettavamo qualcosa di più, ma i prossimi due mesi ci diranno dove finiremo a fine anno e la cosa ci dirà qualcosa per la prossima stagione. Speriamo di diventare competitivi al più presto".