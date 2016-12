F1, Rosberg: "Hamilton? Relazione neutrale"

L'amicizia è un'altra cosa, ma quantomeno al rivale va riconosciuto l'onore delle armi. Sono le dichiarazioni di Nico Rosberg ad aprire il week-end del Gp Singapore: il pilota della Mercedes, in un'intervista concessa alla CNBC, ha parlato del suo rapporto col compagno di squadra Lewis Hamilton. "Abbiamo una relazione neutrale - le sue parole -. Ma io vivo e gareggio per duelli come questo. Lewis è un grande rivale, non c'è dubbio su questo".