F1, Rosberg: "Grandioso battere la Ferrari"

Vittoria e leadership in un colpo solo. In Australia Nico Rosberg non poteva iniziare meglio la stagione di F1, anche perché l'impressione è che quest'anno non sarà solo una lotta con l'amico-nemico Hamilton per il titolo di campione. "E' stato grandioso battere la Ferrari - ha in pratica confermato l'impressione il tedesco della Mercedes - . E' presto per parlare di Mondiale, il campionato è lungo".