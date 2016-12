F1, Rosberg: "Avevo bisogno di questa pole"

Lewis Hamilton rende merito al rivale. "Stavolta non avevo il passo, anche se Nico ha fatto un ottimo lavoro. Non avevo il bilanciamento migliore, ho fatto del mio meglio, ma è domenica che c'è in palio la posta grossa. Avevo parecchio sovrasterzo, soprattutto nella seconda parte del tracciato. Sarà una domenica difficile, ma anche partire secondo va bene", il suo pensiero. La grande sorpresa del sabato catalano, comunque, è Carlos Sainz junior, strepitoso quinto in griglia. "Sono molto contento, è una sensazione speciale fare quinto qui, nel mio primo GP di casa. E' incredibile, sono molto contento. La macchina qui va molto bene, speriamo di ripeterci in altre piste. Non sarà facile finire quinto, ma almeno in qualifica ci siamo riusciti", ha festeggiato lo spagnolo figlio dell'ex campione di rally. Il giovane Sainz rischia di spodestare dai cuori dei tifosi Fernando Alonso. "Abbiamo fatto dei passi avanti, le modifiche funzionano, abbiamo più potenza e una migliore aerodinamica. La direzione è giusta, ma anche gli altri migliorano. Comunque è positivo che per la prima volta siamo entrati tutti e due nella Q2 e possiamo fare anche dei punti. Certo, pochi, ma con una buona partenza e una strategia giusta, il passo gara può aiutarci", ha spiegato.