F1, rivoluzione Ferrari: via Tombazis e Fry

21:22 - E' arrivato l'atteso annuncio della rivoluzione tecnica in casa Ferrari. La scuderia di Maranello, infatti, ha ufficializzato l'adido di Nikolas Tombazis e Pat Fry. Il Cavallino ha precisato che Maurizio Arrivabene, capo della gestione sportiva e team principal, prevede un'organizzazione più piatta e responsabilità chiare. Nuovo dt è James Allison, a cui risponderanno due ingegneri italiani cresciuti nel team.



Si tratta del chief designer Simone Resta, che prende il posto di Tombazis, e del direttore power unit Mattia Binotto, quest'ultimo coadiuvato tra gli altri da Lorenzo Sassi quale chief designer power unit. Le attività della direzione di ingegneria di pista saranno gestite ad interim dallo stesso James Allison. In questo modo il direttore tecnico ha la responsabilità complessiva della realizzazione di una monoposto competitiva per i piloti della scuderia, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, e per il nuovo arrivato Esteban Gutierrez, collaudatore e terza guida. La direzione delle attività sportive relative alla F1 è affidata a Massimo Rivola, mentre per le competizioni GT e corse clienti la responsabilità viene attribuita ad Antonello Coletta. La Ferrari Driver Academy rimane gestita da Luca Baldisserri, che riporterà direttamente a Maurizio Arrivabene che avrà, ad interim, anche la responsabilità della nuova direzione commerciale della scuderia, di cui farà parte in qualità di marketing manager e acquisition Renato Bisignani, attuale responsabile stampa. L'ufficio stampa viene affidato ad Alberto Antonini, giornalista da molto tempo impegnato in F1. A lui faranno capo le attività anche di un nuovo gruppo digital dedicato alla scuderia.