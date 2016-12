F1, Ricciardo vota Rosberg: "Vincerà il titolo"

Con ancora 6 Gran Premi da disputare, la battaglia per il Mondiale di F1 entra nelle sue battute finali. Daniel Ricciardo non ha dubbi su chi conquisterà il titolo tra i due piloti Mercedes. "Mi butto, il mio pronostico è Rosberg - si è sbilanciato il pilota australiano della Red Bull - Prima della pausa estiva, quando Hamilton è passato avanti in classifica, pensavo che non sarebbe riuscito a recuperare e invece è tornato".