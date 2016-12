F1, Red Bull e Renault insieme fino al 2018

La Red Bull continuerà a utilizzare motori Renault (oggi marchiati Tag Heuer) anche nel 2017 e nel 2018. Il rapporto con il costruttore francese sembrava destinato a cessare alla fine dello scorso anno, ma la scuderia ex campione del mondo ha annunciato il proseguimento per altre due stagioni. Anche il team satellite della Red Bull, la Toro Rosso, alimentata da motori Ferrari in questa stagione, tornerà alla Renault alla fine del 2018.