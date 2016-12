F1, Raikkonen prova una nuova protezione del pilota

Occhi puntati su Kimi Raikkonen nei test di F1 a Barcellona. Il finlandese, infatti, ha fatto debuttare sulla sua Ferrari un nuovo sistema Halo di protezione del pilota. Si tratta di una triangolazione in fibra di carbonio, in fase di prototipo molto avanzato, che però limita in parte la visuale del pilota essendo fissato sull'abitacolo. Per questo la Fia ha chiesto a Raikkonen di verificare in pista il suo possibile utilizzo, già a partitre dal 2017.