F1, Raikkonen: "La Ferrari ha lavorato bene". Bottas: "Voglio vincere una gara"

E' soddisfatto Kimi Raikkonen dopo i primi test sulla nuova Ferrari : " Il team ha lavorato molto bene durante l'inverno . Se poi questo possa bastare, per il momento non lo sappiamo" ha detto il pilota finalndese dopo la prima sessione sul circuito di Montmelò a Barcellona. Giorni di lavoro utili anche per Valtteri Bottas , sostituto di Rosberg sulla Mercedes : "Non sento addosso pressioni. Obiettivi? Vincere almeno una gara".

Tempo di bilanci per i piloti al termine dei test a Barcellona. Il ferrarista Raikkonen, il più veloce nell'ultimo giorno di test, tira le sue conclusioni: "Anno nuovo, macchina nuova e regole nuove. E proprio queste regole sono determinanti per il feeling che si ha alla guida, perché si va molto più forte di prima: una combinazione di pneumatici e vettura" ha detto il finlandese. "Non ho guardato quello che facevano le altre squadre e i tempi sul giro,

in questa fase, non contano niente. La mia sensazione è che abbiamo imparato qualche lezione dallo scorso anno e che, finora, non ci sia da lamentarsi per come sono andate queste prove. Ma prima di Melbourne c'è un'altra settimana di test e abbiamo ancora tanto lavoro davanti a noi. Più o meno tutti gli anni si sa dove si vuole arrivare, ma a volte va tutto liscio e in altri anni meno" ha concluso.



Dopo i test ha parlato anche Bottas, uno dei più attesi visto che il pilota Mercedes è chiamato a sostituire il campione del mondo Rosberg: " Nel complesso sono stati quattro giorni ottimi per noi. Come squadra abbiamo fatto il possibile e io ho imparato molto. Oggi con pista bagnata siamo riusciti a rafforzare la nostra conoscenza degli pneumatici in vista della prima gara a Melbourne". E sugli obiettivi stagionali Bottas è stato chiaro: "Voglio vincere una gara. Questo è il motivo per cui sto lavorando. Però non mi metto addosso pressioni. Questa è la Formula 1 ed è estremamente difficile vincere un Gran Premio. Questo è stato il team vincente delle ultime tre stagioni, speriamo di rimanere in vetta. Dobbiamo aspettare e vedere. Io però sono affamato di vittorie".