F1, Raikkonen: "Addirittura sopresi da noi stessi". Vettel: "Ora sogniamo di battere Hamilton"

Il tedesco però mantiene il profilo basso: "Serve realismo, loro sul passo gara sono davvero forti e l'hanno già dimostrato. Noi però faremo tutto ciò che possiamo per ottenere un grande risultato. Sappiamo che avremo al nostro fianco il popolo rosso, da cui spero di assorbire questa grande energia. Per domani abbiamo grande fiducia, mi scuso con Hamilton ma non ci dispiacerebbe se domani mancasse il podio. Oppure lo ottenesse, ma alle nostre spalle".



Di nuovo prima fila, invece, per Raikkonen. La prima dalla Cina 2013: "Per me non significa molto, ma comunque aiuta. Domani speriamo di avere la possibilità di lottare per la vittoria. Il risultato di oggi non conta nulla, quindi dobbiamo fare uguale o anche meglio in gara. E' impossibile dire ora se potremo stare vicini alla Mercedes. Quello che dovremo fare sarà partire bene e poi dare il nostro meglio. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi".