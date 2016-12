F1, Raikkonen: "A Spa nel 2009 la mia vittoria più bella"

Lauda lo ha indicato come uno dei candidati alla vittoria , ma Kimi Raikkonen, come al solito, non si sbilancia in vista del prossimo GP del Belgio di F1. Anche se proprio a Spa ha ottenuto una dei suoi successi più belli. "Sicuramente quella del 2009 è stata la vittoria più bella - ha ammesso il finlandese - perché non avevamo una vettura particolarmente veloce, ma grazie ad una buona partenza siamo riusciti ad ottenere un grande risultato".