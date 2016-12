F1, rabbia Vettel contro la Pirelli: "E' inaccettabile"

E' un Sebastian Vettel furibondo quello che commenta il GP del Belgio. E nel suo mirino c'è la Pirelli . "Dal punto di vista sportivo meritavamo di chiudere terzi. Ma se fosse successo 200 metri prima, a 300 km/h, non sarei stato qui a commentarlo. E' inaccettabile. Quanto successo venerdì a Rosberg è stato sottovalutato. Non è stata una foratura, ma una vera e propria esplosione. Un guasto enorme, che non dovrebbe succedere", ha tuonato.

"Più passa il tempo e più sono contento di essere qui. Se mi aspetto spiegazioni da parte della Pirelli? Meglio non dica niente", ha aggiunto. Kimi Raikkonen, dal canto suo, si accontenta di una buona rimonta. "Non possiamo essere molto contenti, ma abbiamo avuto dei problemi sabato. Volevamo un risultato migliore, abbiamo provato a fare del nostro meglio. Alla fine ho avuto dei problemi alle gomme anteriori, ma la macchina era ben guidabile. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti, sarebbe bello fare bene a Monza davanti ai nostri tifosi", ha detto. C'è tanta delusione nelle parole di Maurizio Arrivabene al termine di un weekend maledetto per la Ferrari. "E' difficile fare un commento - ha ammesso il team principal in rosso - . Eravamo sul podio e per una scemenza siamo giù improvvisamente. E' andata così. Stava facendo un capolavoro Seb e lo ha fatto Kimi visto da dove è partito. Bisogna andare avanti, anche se c'è grande rammarico perché ce l'avrebbe fatta".