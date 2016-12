F1, qualifiche Bahrain: capolavoro di Vettel, secondo 

20:05 - Altro capovaloro di Sebastian Vettel al volante della Ferrari. Nelle qualifiche del GP del Bahrain il tedesco è riuscito a portare la sua rossa al secondo posto in griglia: battuto Nico Rosberg, terzo e sempre più in crisi. Imbattibile Lewis Hamilton (1:32.571) alla sua quarta pole position consecutiva con una Mercedes di un altro pianeta nel giro singolo. Quarta posizione per l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen, battute le Williams.

Veloce quando serve: così Sebastian Vettel ha costruito un altro capolavoro. La seconda posizione in qualifica, con un Hamilton così, è davvero il miglior risultato possibile e per di più è arrivato in condizioni normali per tutti (in Malesia la pioggia aveva condizionato le prove). Il team radio dopo il giro perfetto che lo ha portato davanti a Rosberg è stato molto simile a quello di Sepang: "Grazie ragazzi, amazing". La distanza si è ridotta in qualifica e per la gara le condizioni sono ottime: la Ferrari is back. Con una buona partenza, anche se si parte dalla parte sporca del tracciato, la possibilità di battere Hamilton sul passo è davvero concreta. La scuderia di Maranello sorride anche con Raikkonen, quarto ma vicino alla seconda Mercedes. Anche per lui il set up versione domenicale è buona e quindi si prevede un'altra gara all'attacco per conquistare il primo podio. Bisognerà approfittare delle difficoltà di Nico Rosberg, sempre più in crisi e in sofferenza con un compagno di squadra così veloce.

Messe dietro le Williams che nel Q1 e nel Q2 avevano spaventato soprattutto le Ferrari. Poi nel momento clou Bottas e Massa hanno chiuso in terza fila. Ottimo Carlos Sainz (Toro Rosso) che ha sorpresa ha conquistato la Q3 e la nona piazza. Segnali di risveglio da parte di Fernando Alonso che è riuscito a passare il taglio in Q1, la prima volta in stagione, chiudendo quattordicesimo. Continua, invece, il calvario della McLaren con Button, ultimo e senza tempo.