F1, per Vettel 120 giri con le gomme 2017

A meno di 24 ore dalla delusione di Hockenheim, Sebastian Vettel è tornato in pista. Lo ha fatto a Fiorano al volante della SF15-T dello scorso anno, opportunamente modificata per una giornata di test con le gomme Pirelli 2017 (più larghe del 25%). Dopo alcuni "installation lap" con pneumatici slick, il ferrarista ha provato gomme in versione intermedie e da bagnato sul circuito allagato artificialmente. In totale Vettel ha percorso 120 giri.

Dopo le prove del quattro volte campione del mondo, martedì toccherà al pilota del team Haas, Esteban Gutierrez. I regolamenti 2017 impongono nuove dimensioni per i pneumatici slick: 05/670-13 all’anteriore (oggi 245/660-13) e 405/670-13 al posteriore (oggi 325/660-13). I Cinturato intermediate avranno inoltre un diametro di 675 mm, mentre i Cinturato wet avranno un diametro di 680 mm. Immutato il diametro del cerchio, che resta di 13 pollici. La Red Bull sarà invece il primo team a portare in pista i nuovi PZero in versione slick. Il primo test con pneumatici da asciutto si terrà il 3-4 agosto sul circuito del Mugello e sarà l’ultimo prima del break estivo. Il programma di sviluppo riprenderà a settembre quando anche Mercedes (ultima delle tre squadre che hanno assicurato disponibilità a provare) scenderà in pista al Paul Ricard. Ognuno delle tre scuderie disputerà da qui a fine novembre un totale di 8 giornate/macchina in pista, ciascuna con lo stesso numero di giorni per test wet-intermediate (2) e con coperture slick (6). Per tutti, il giorno finale di validazione dei test sarà ad Abu Dhabi, martedì 29 novembre, due giorni dopo l’ultimo GP del Mondiale 2016.