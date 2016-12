F1, paura per Rosberg: esplode una gomma a 306 km/h

Grande paura per Nico Rosberg nel corso della seconda sessione di prove libere del GP del Belgio di F1 . A meno di mezz'ora dalla fine, la gomma posteriore destra della Mercedes del tedesco è esplosa, forse per colpa del blistering, mandando in testacoda la monoposto. Per fortuna Rosberg non è andato a sbattere, fermandosi a una paio di metri dalle barriere. In quel punto in discesa Nico viaggiava a 306 km/h.

Immediata l'esposione delle bandiere rosse per rimouovere i detriti dalla pista e spostare la macchina. "Niente, è successo tutto all'improvviso. Non è bello perdere il controllo di colpo a 306 km/h. Per fortuna non sono andato addosso al muro. Credo che non possa ripetersi anche perché non sarebbe il massimo... Non penso sia stata colpa delle temperature. Per il resto è andata bene, ero veloce. E' stato un buon inizio di weekend", ha commentato Rosberg.