F1, paura per Alonso a Barcellona

18:58 - Paura sul circuito di Montmelò, dove è in corso la quarta giornata dei test di F1. A una manciata di minuti dal termine della sessione mattutina, infatti, Fernando Alonso è stato protagonista di un brutto incidente. Lo spagnolo della McLaren è andato a sbattere contro il muro interno tra le curve 3 e 4. Immediati i soccorsi. Alonso è stato fatto salire sull'ambulanza, portato al centro medico quindi all'ospedale in elicottero. E' sempre stato cosciente.

GLI AUGURI DELLA FERRARI

Alonso, insomma, sta bene anche se gli sono stati somministrati alcuni farmaci perché era molto agitato. All'ospedale di Sant Cugat, dove resterà in osservazione per le prossime 24 ore, è stato sottoposto a una Tac che ha escluso problemi gravi. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore, ma il manager di Nando, Luis Garcia Abad, ha smentito dicendo che è stato un normale incidente di pista. "Tutto è accaduto in una situazione normale e smentisco anche qualsiasi colpa della macchina. Ha perso grip ed è uscito di pista. E' andato in ospedale per precauzione, hanno fatto tutti gli esami del caso, e sono andati bene. Lo scontro con la recinzione ha causato tutto il resto. Resterà in osservazione per le prossime 24 ore secondo il protocollo medico", ha detto. "Alonso andava piano - la testimonianza del ferrarista Sebastian Vettel - , ha fatto una manovra strana: è andato a destra verso il muro e lo ha urtato un paio di volte. A quel punto l'ho perso di vista". Dopo l'incidente Alonso è rimasto dentro l'abitacolo per circa 10 minuti a causa, sembra aver avuto vertigini causate dall'impatto. L'ex ferrarista aveva iniziato a girare in pista con la sua McLaren con due ore di ritardo rispetto al programma, in attesa di alcuni pezzi di ricambio che dovevano arrivare dall'Inghilterra e il cui montaggio ha richiesto diverso tempo, impedendo alla macchina di uscire per tempo in pista.



BRIATORE: "ALONSO STA BENE, TEST NEGATIVI"

"Fernando sta bene, tutti i test sono negativi. Solo un po' di riposo e poi più forte che mai..Vamos". Tramite il suo profilo Twitter Flavio Briatore, manager e scopritore di Fernando Alonso, scaccia via ogni tipo di preoccupazione sulle condizioni del pilota spagnolo della McLaren protagonista di un incidente nel corso dei test a Barcellona e poi trasportato in ospedale in elicottero.

#redseason #testBCN In bocca al lupo Fernando. All the best Fernando.

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 Febbraio 2015

Fernando is conscious and is speaking. He has been airlifted to hospital for further checks.

— McLaren (@McLarenF1) 22 Febbraio 2015