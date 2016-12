F1, nel 2017 diminuiscono i GP: saranno 20

La Fia ha ufficializzato il calendario per la prossima stagione di Formula 1. Scendono da 21 a 20 i GP in programma dopo l'uscita di scena della Germania nonostante il neo campione Nico Rosberg sia proprio tedesco... Si parte il 26 marzo a Melbourne, in Australia, per terminare il 26 novembre ad Abu Dhabi. La prova di Monza è in programnma il 3 settembre. Un mese di sosta tra Ungheria (30 luglio) e Belgio (27 agosto).