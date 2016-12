F1, Monza - Il sindaco: "Il Gran Premio del 2016 non sarà l'ultimo"

Pare deciso e sicuro Roberto Scanagatti, sindaco di Monza , sul destino del Gp di F1 . "Quello del 2016 non sarà l'ultimo Gran Premio, la mia certezza è incrollabile perchè da appassionato di Formula 1 non concepisco un Mondiale senza Monza che insieme a Montecarlo e Silverstone è uno dei circuiti che consentono poi di proporre gare in circuiti emergenti. Credo che alla fine si troverà una soluzione", ha dichiarato all'Ansa.

Rispondendo a una precisa domanda Scanagatti ha detto: "Nel 2016 scade il contratto, c'è da tempo una negoziazione in atto, ma come tutte le trattative c'è un tatticismo che viene messo in campo da chi deve negoziare, se però l'interesse è quello generale della Formula 1, credo che una soluzione si troverà". "Percentuali non ne esprimo per non 'menare gramo', quindi esprimo un mio orientamento. Dico solo che siccome gli interlocutori che siedono a quel tavolo sono tutti interessati a fare in modo ci possa essere un futuro per il Circus, io non vedo un futuro senza Monza'', ha concluso il sindaco.