F1, Montreal: Vettel il più veloce

Prove libere che preannunciano delle qualifiche infuocate. Il distacco tra i tre top team sembra livellato con i sei piloti racchiusi in mezzo secondo. Sebastian Vettel guida a meraviglia la Ferrari su questo tracciato e firma il miglior tempo del weekend, 1'13"919. La grande sorpresa della sessione però è il balzo in avanti della Red Bull. La scuderia bibitara, grazie agli ultimi aggiornamenti, sembra aver rimediato al suo tallone d'Achille, la potenza del motore. Adesso può giocarsi la pole anche su un circuito non favorevole alle sue caratteristiche come quello di Montreal. Fenomenale Max Verstappen, che riesce ancora a stare davanti al suo compagno di squadra Ricciardo (+0.568).



Strano invece non vedere le Mercedes in cima alla classifica, ma soprattutto Lewis Hamilton (+0.415) sembra essersi risparmiato in vista del pomeriggio. A metà sessione alcune gocce di pioggia hanno alzato i tempi e anche le temperature, intorno ai dieci gradi, sono tutt'altro che estive. Kimi Raikkonen (+0.413) torna a sentirsi a suo agio sulla Ferrari che ha apportato notevoli miglioramenti in termini di bilanciamento. Le monoposto di Maranello dovranno migliorare ulteriormente in vista delle qualifiche, perché Red Bull e Mercedes possono usufruire di quel "bottoncino magico" che spinge le prestazioni oltre i limiti.