F1, Montreal: Hamilton subito veloce

Il campione del mondo tira fuori gli artigli e mette subito in chiaro le cose nelle libere1. Il circuito canadese lo ha sempre esaltato e Hamilton con le supersoft rifila 331 millesimi al rivale Rosberg che invece utilizza le gomme più prestazionali: le ultrasoft. Anche il passo gara del britannico è da subito il tempo di riferimento. A parità di mescola Sebastian Vettel riesce a stare abbastanza vicino ad Hamilton e soprattutto a tornare davanti alle Red Bull dopo Montecarlo. Parte con il piede sbagliato Daniel Ricciardo che non ha ancora trovato il set up giusto per la sua monoposto e deve accusare un ritardo di circa due secondi. Dopo i tre top team c'è un vuoto e poi a seguire Williams, Force India e McLaren. Felipe Massa ha perso il controllo della sua macchina in staccata ed è finito contro il muro, bloccando la sessione per circa quindici minuti. Diversi danni alla vettura, ma nessun problema per il pilota.