F1, Montezemolo: "Schumi stava per tornare alla Ferrari"

20:26 - Luca di Montezemolo ha rivelato che Michael Schumacher stava per tornare a Maranello dopo il suo primo addio alla F1. "Quando Schumi smise di correre aveva tanta voglia di velocità, di sentire l'asfalto, che corse in moto ed ebbe un brutto incidente. Quello gli impedì di tornare sulla Ferrari. Avevo già fatto il contratto con Alonso, lui stette fermo per tre mesi, poi Brawn ad Abu Dhabi lo avvicinò e gli fece l'offerta per la Mercedes", ha raccontato.

" "Micheal, che era come un bambino a cui avevi tolto il giocattolo, era pronto a tornare e tornò, secondo me sbagliando, con la Mercedes. Perché uno Schumacher che torna deve vincere e invece lui non ha vinto. Nel vedere dove sta Michael oggi mi viene un groppo alla gola e veramente mi dispiace tantissimo perché è stata una persona molto importante nella mia vita professionale", ha aggiunto parlando a Sky.