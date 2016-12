F1, Mercedes a caccia del sostituto di Rosberg: spunta Alonso

Al momento l'elenco dei papabili comprende il collaudatore Pascal Wehrlein, tedesco come Rosberg, e indicato come talento del futuro, anche se nel 2017 rischia di rimanere a piedi, visto che proprio la Mercedes ha preferito trovare un posto a Ocon invece che a lui alla Force India.



C'è però un nome che spicca su tutti: quello di Fernando Alonso. Dopo due anni disastrosi alla McLaren e con la prospettiva di chiudere la carriera da qui a breve, lo spagnolo sarebbe l'uomo ideale per completare una coppia da sogno. Coppia che ha già avuto modo di fare scintille giusto alla McLaren, quando Nando ebbe la peggio nel duello con l'arrembante Lewis. Potrebbe esserci un clamoroso ritorno? Alonso non si tirerebbe indietro per dimostrare di essere ancora un vincente e visto che i rapporti tra Hamilton e la Mercedes ultimamente non sono stati idilliaci... Intanto sui social spopola l'ironia.



Qualche timore, però, rischia di averlo anche la Ferrari. Perché se è vero che Sebastian Vettel è blindatissimo dal suo contratto in scadenza a fine 2017, lo è altrettanto che qualche piccola frizione quest'anno c'è stata. I risultati sono stati innegabilmente al di sotto delle aspettative e il tedesco è apparso un po' meno motivato, tanto che Raikkonen lo ha spesso messo in difficoltà. Strapparlo a Maranello sarà difficile, ma lo era anche pensare che Rosberg si sarebbe ritirato a pochi giorni dal trionfo di Abu Dhabi...