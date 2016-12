F1: Massa, probabile ritiro dopo il 2016

"L'anno prossimo sarà l'ultimo del mio contratto, sarà la stagione più importante per capire se proseguirò o meno la mia carriera. Se avrò la possibilità di continuare con un team competitivo, resterò. In caso contrario smetterò di correre", ha detto l'ex ferrarista al sito brasiliano UOL Esporte.



Le dichiarazioni di Massa arrivano poco prima del GP di Interlagos, appuntamento con la gara di casa, in Brasile, davanti al suo pubblico. "Rimarrò in F1 solo se avrò una squadra come la Williams, con cui amo correre e che è contenta di avermi in team. Si respira un bel clima qui, la scuderia è uno dei top team".



Per adesso, però, c'è un'intera stagione ancora da affrontare e il brasiliano è pronto a nuove sfide: "Quando sarà il momento smetterò, ma non credo sia ancora giunto il momento di dire basta".