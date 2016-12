F1, Massa dice basta: "Mi ritiro"

Visibilmente emozionato, Felipe Massa ha annunciato il suo ritiro dalla Formula 1 . Il brasiliano l'ha fatto in una conferenza stampa a Monza, che considera un po' come la sua seconda casa: "Dopo 15 anni di carriera, queste saranno le mie ultime otto gare". Il brasiliano ha corso con Sauber, Ferrari e Williams, fino a ora, ha disputato 243 GP e ne ha vinti 11: 41, invece, i podi totali. Nel 2008 il Mondiale sfiorato con la Rossa.

Il brasiliano della Williams ha annunciato il suo ritiro a Monza, spiegando di aver scelto la vigilia del Gp d'Italia "perché questa è la mia seconda patria, un posto meraviglioso" e "perché qua Michael Schumacher annuncio' il proprio ritiro dieci anni fa, dandomi l'opportunità di restare in Ferrari". Trattenendo a stento le lacrime davanti a una folla di giornalisti che lo ha applaudito, il trentacinquenne ha ricordato il Mondiale perso di un solo punto nel 2008 e il grave incidente del 2009, spiegando di essere "molto orgoglioso" della sua carriera.



Per il pilota della Williams non si tratta però di uno stop definitivo alle corse. "Mi piace correre, forse disputerò un altro campionato - ha rivelato - E' quello che amo fare. Ho 35 anni e non sto andando in pensione". Massa, chiuderà così la carriera in Formula Uno ad Abu Dhabi, disputando il suo 250° Gran Premio.