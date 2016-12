F1, Marchionne: "Mi rompe l'anima vedere la Ferrari che soffre così"

Gli scivoloni della Ferrari a Shanghai e a Sochi non sono piaciuti a Sergio Marchionne, che ha tirato le orecchie alla squadra nonostante i due podi conquistati. "Mi rompe l'anima vedere la Ferrari che soffre così", ha tuonato il presidente del Cavallino. Poi una frecciata non proprio leggera: "Ero abituato a vedere la Ferrari di Schumacher". Come dire che anche Vettel e Raikkonen ultimamente non stanno rendendo come lui stesso sperava.