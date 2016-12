F1, Marchionne: "Il team ha lavorato in silenzio, ora servono i risultati in pista"

"Il prossimo deve essere l'anno del rilancio in Formula 1 - ha dichiarato il Presidente -. Conosco il lavoro che è stato fatto, in silenzio, dal team, senza fare casini. Ma adesso vinciamo", ha aggiunto, già proiettato verso la stagione 2016.



La giornata di ieri, invece, è stata l'occasione perfetta per ringraziare tutta l'azienda del lavoro svolto quest'anno, ricco di successi e tante soddisfazioni. E la Scuderia, nel salone della nuova logistica addobbato a festa, ha organizzato il classico pranzo della Gestione Sportiva Ferrari e ne ha approfittato anche per gli auguri di Natale. Presenti lo stesso Marchionne, che ha elogiato tutti i dipendenti "e soprattutto le loro famiglie, che li hanno sostenuti per tutto un anno di duro lavoro" e Maurizio Arrivabene, team principal di Scuderia Ferrari: "Il nostro obiettivo per il prossimo anno è di lavorare con ancor più determinazione, per meritarci questo marchio che dobbiamo portare con onore. Un grazie particolare al nostro Presidente, che ci ha sempre appoggiato mettendosi in prima fila. 'We race', noi corriamo: è nel nostro DNA", ha dichiarato.



E anche i due piloti, Vettel e Raikkonen, hanno voluto dire la loro: "Questo mio primo anno in Ferrari è stato fantastico, ricco di successi. Sentire sul podio l'inno tedesco con quello italiano è stata un'emozione indescrivibile. Grazie a tutti, uomini e donne della Ferrari, che ogni anno costruite il miracolo rosso. Grazie dell'affetto che nutrite per me", ha commentato il tedesco in un perfetto italiano. Più conciso, come sempre, il solito Kimi: "Quest'anno per me non era iniziato benissimo ma è finito in crescendo. Dobbiamo continuare a lavorare assieme e so che così i risultati arriveranno. Perché adesso siamo davvero una squadra, e anzi sono sicuro che saremo una grandissima squadra".