F1, libere 2 in Messico: Rosberg rialza la testa

Asfalto viscido e molti dritti: a farne le spese soprattuto Max Verstappen, leader della mattina, che in avvio di sessione è andato a sbattere all'ultima curva provocando la bandiera rossa. Nulla di grave, solo un piccolo impatto sulle barriere per il giovane della Toro Rosso che è stato costretto a vedere le prove dalla tv. Poi è stato il turno di Bottas che, però, è riuscito a riportare la sua Williams ai box.



Prima parte dedicata alla simulazione di qualifica con Nico Rosberg che ha messo in pista tutta la rabbia accumulata ad Austin. A tallonarlo ecco, a sorpresa, le due Red Bull sempre più in forma dopo lo show in terra texana: la pole è alla portata di Kvyat e Ricciardo. Quarto tempo per un "rilassato" Hamilton che ha preferito studiare il nuovo circuito.



Non distanti le due Ferrari che hanno impressionato sul passo gara: soprattutto Vettel, negli ultimi minuti, ha fatto dei gran giri con la gomma bianca (quella dura), in teoria quella meno performante. Seb e Kimi sono chiamati a una rimonta domenica e hanno tutte le carte in regola per farlo.



Cenni di vita importanti dalle McLaren con Alonso 8° e Button 9°: lo spagnolo e l'inglese sono riusciti a mettersi dietro la Williams di Massa. Negli ultimi minuti è arrivata anche la pioggia: un problema in più per il grip dell'asfalto.