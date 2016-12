F1, le pagelle di Singapore

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 10 E LODE La notte di Singapore lo ispira per un'impresa fuori media. Dopo il giro secco da paura di sabato in gara resta davanti dall'inizio alla fine, smaltendo con agilità il doppio agguato delle safety car, compreso il pazzo che camminava in mezzo alla pista.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 9,5 Le feste dell'anno scorso appartengono all'album dei ricordi, ma sul lungo mare Daniel trova tempi e modi per segnalarsi, creando le uniche preoccupazioni al vecchio compagno di squadra.

KIMI RAIKKONEN - VOTO 8 Il confronto con Vettel è impietoso, ma almeno Kimi riesce a tornare sul podio dopo il secondo posto del Bahrein. Questa è già una notizia, anche se la sua presenza si nota solo quando la truppa è ammucchiata dietro la safety car.

NICO ROSBERG - VOTO 7 Arriva in fondo dopo una gara totalmente anonima. Ma la responsabilità è della squadra che si è trasformata all'improvviso da armata invincibile a pattuglia allo sbando. Nel giorno della caduta degli dei il quarto posto è già un successo-

MAX VERSTAPPEN - VOTO 8 Da ultimo e doppiato a ottavo sul traguardo. Nella rimonta il piccolo Max è stato agevolato dalle Safety Car, ma per arrivare lassù ha messo molto del suo, offrendo le uniche emozioni dentro una gara interminabile e noiosa.

MCLAREN HONDA - VOTO 3 Alonso si batte e si sbatte per arrivare a punti e la macchina lo pianta a metà gara. Stesso destino per Button che si ritrova nello stesso vicolo dell'infelicità qualche giro più tardi.