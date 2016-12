F1, le pagelle di Silverstone

LEWIS HAMILTON – VOTO 9 Ha rischiato due volte di perdere la corsa. Al via, quando si è fatto bruciare dalle Williams, negli ultimi giri quando Rosberg ha divorato il suo vantaggio. In entrambe le occasioni Hamilton ha avuto la capacità di reagire con enorme lucidità. La strada verso il terzo titolo è ancora lunga, ma Lewis ha ormai la maturità necessaria per gestire i momenti critici.

NICO ROSBERG – VOTO 8 Non si rassegna al ruolo di “secondo” e resta aggrappato al mondiale con 17 punti da recuperare. Però soffre oltre il lecito nel duello con la coppia Williams. Quando dà l'impressione di potersi appiccicare alla macchina gemella Hamilton decide di rientrare ai box per montare gomme intermedie. Una mossa che decide di fatto la gara di Rosberg, costretto a galleggiare per un giro di troppo con gomme da asciutto.

SEBASTIAN VETTEL – VOTO 7,5 Dopo due turni di riposo torna sul podio. Seb ci riesce solo con l'aiuto della pioggia e grazie al jolly pescato insieme con gli uomini del suo box. Bravo comunque a crederci con una buona dose di opportunismo che è fondamentale nel guardaroba del campione.

FERNANDO ALONSO - VOTO 6,5 La McLaren è lenta come un trattore, ma stavolta almeno non si rompe. Così Nando riesce a portare a casa il primo punto della stagione che vista la situazione critica ha il sapore della vittoria. La realtà racconta che peggio della sua macchina c'è solo la disgraziata Manor.

FELIPE MASSA - VOTO 7,5 Al via impallina la coppia Williams muovendosi come un razzo. Felipe accarezza il sogno per una ventina di giri poi Hamilton e la Mercedes tornano a fare ciò che gli riesce a meraviglia, cioè dominare. Per Massa il podio sfuma sotto il diluvio per colpa dei box che lo chiamato fuori tempo massimo, concedendo a Vettel un vantaggio impossibile da recuperare.

KIMI RAIKKONEN – VOTO 6,5 Sull'asciutto resta sempre davanti al compagno di squadra, poi con le prime gocce d'acqua la Ferrari lo sceglie come cavia per vedere il comportamento delle gomme intermedie. Un sacrificio inutile vista la scelta effettuata con un anticipo esagerato. La decisione distrugge la gara di Kimi che aveva una voglia matta di battere Vettel.

VALTTERI BOTTAS – VOTO 6,5 La Ferrari pare orientata su di lui per il dopo Raikkonen, ma la stoffa del finlandese vale quella del Massa attuale. Insomma non sono rintracciabili i numeri del campione. Un dato sottolineato anche a Silverstone, dove Bottas ha sofferto ancora il confronto in casa con Felipe.