F1, le pagelle del GP di Sochi 

16:06 - MERCEDES – VOTO 10

In Russia vince matematicamente il Mondiale costruttori e piazza 5 motori davanti a tutti. Una lezione alla concorrenza che ancora una volta finisce asfaltata dal progetto ibrido nato a Stoccarda.

LEWIS HAMILTON – VOTO 9

Parte al rallentatore ma si fa perdonare la sbavatura indicendo all’errore il compagno di squadra. Dopo due curve inizia la sua noiosa galoppata verso il podio alto badando ad amministrare gomme, benzina e macchina.

NICO ROSBERG – VOTO 8

In preda a uno sbalzo ormonale cerca di regolare i conti con Hamilton alla prima curva. Il biondo spiattella le gomme e si ritrova in coda. Da lì parte una rimonta fuori dalla norma che gli permette di limitare i danni.

FERNANDO ALONSO – VOTO 6,5

Fino alla sosta ai box tiene il vestito da Superman. Dopo l’errore al cambio gomme si trasforma in un buon pilota che porta la macchina al traguardo senza correre il minimo rischio. Gli unici pensieri arrivano da Ricciardo ben presente nei suoi specchietti negli ultimi chilometri.

KIMI RAIKKONEN – VOTO 6

Arriva ancora una volta dietro a Nando ma almeno a Sochi non serve la clessidra per misurare il distacco

SEBASTIAN VETTEL – VOTO 5,5

In una gara sotto traccia per la Red Bull trova lo stesso tempi e modi per beccare da Daniel Ricciardo.

FERRARI – VOTO 5

Lì’inizio della nuova gestione coincide con il secondo abbondante al giro preso dalla Mercedes. Senza dimenticare 3 squadre diverse piazzate là davanti prima di trovare qualcosa di rosso.

VALTTERI BOTTAS – VOTO 9

Conferma di essere con Ricciardo (voto 6) la sorpresa più bella di questo mondiale. Nella prima parte di gara offre addirittura l’impressione di tenere il ritmo di Hamilton.

FORMULA 1 – VOTO 0

Per pulirsi la coscienza basta schierarsi per un minuto sulla griglia di partenza dedicando il gesto a Jules Bianchi. L’ennesima medaglia d’oro alle Olimpiadi dell’ipocrisia.