F1, le pagelle del GP del Belgio

LEWIS HAMILTON - VOTO 10 Dopo aver trascorso la pausa estiva spupazzandosi Rihanna Lewis si rimette tuta e casco in tempo utile per asfaltare la concorrenza. Nei 43 giri della passeggiata di Spa mancava solo il gomito fuori dall'abitacolo. Il disastro di Budapest appartiene già all'album dei brutti ricordi.

NICO ROSBERG - VOTO 8 Al via è un disastro, ma la superiorità della Mercedes e un minimo di talento nel guardaroba gli consentono di arrivare vicino al compagno di squadra. L'idea resta la solita. In condizioni normali tra la coppia il confronto non esiste.

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 7 Per sua stessa ammissione pasticcia in qualifica, poi prova a rimettersi sulla linea di galleggiamento in gara. Lo fa prendendo un rischio che alla fine non paga. A Spa si è spento il lumicino che teneva accese le flebili speranze di restare aggrappato alla Mercedes corsa al titolo.

ROMAIN GROSJEAN - VOTO 9 In settimana Ricciardo lo aveva scherzosamente provocato su Twitter consigliando di non allenare solo le gambe ma anche ciò che si trova in mezzo. A Spa Grosjean ha utilizzato a dovere gli attributi in questione salendo sul podio nonostante una squadra, la Lotus, da futuro assai incerto.

KIMI RAIKKONEN - VOTO 7 Il rinnovo in rosso non serve a scacciare la sfiga che da anni si accanisce sulla Ferrari del numero 2. Eppure Kimi trova le risorse necessarie alla rimontina che gli consente di arrivare alla piazza 7.

DANY KVYAT - VOTO 7,5 Il romano di Russia si esibisce anche a Spa con lo smalto del piccolo fenomeno. Segno che l'accademia Red Bull è l'unica che funziona davvero in F.1.

FERNANDO ALONSO - VOTO 5 La filosofia del samurai sta facendo danni. Dopo la domenica anomala di Budapest Nando è tornato a viaggiare nella “bruttisfera” eppure trova tempi e modi per rinnegare l'ultimo fase della sua vicenda in rosso.

WILLIAMS - VOTO 4 Per la prima volta nella storia recente della Formula 1 si riesce a montare una gomma diversa dalla altre 3. Capita al povero Bottas. Meccanici daltonici che confondono il giallo col bianco?