F1, le nuove qualifiche anche in Bahrain

Niente ritorno al passato per le qualifiche di Formula 1. In Bahrain, infatti, si continuerà a utilizzare il formato a "eliminazione diretta", che tanto non era piaciuto a piloti e squadre in Australia.Lo ha deciso la Commissione composta da rappresentanti dei team, Fia, Formula One Management, promotori di gara, sponsor e altri partner tecnici. Per tutti è meglio non modificare il format piuttosto che prendere una decisione affrettata.