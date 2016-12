F1: la Renault si svela, è tutta nera

A Parigi la Renault è stata la prima scuderia a svelare la vettura per il Mondiale 2016. Livrea tutta nera con due appendici gialle per la monoposto che sarà guidata dall'esordiente Palmer e da Magnussen (subentrato a Maldonado). Il presidente della Renault Stoll ha spiegato la scelta della colorazione: "Perché non gialla, ma nera? Perché è molto elegante. È stata disegnata dal nostro designer Van der Acker". Scelta che però lascia più di un dubbio: la Renault si candida già come la monoposto più brutta del 2016...