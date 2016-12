F1, la Red Bull spedisce Kvyat in Toro Rosso

Altro che stop and go di dieci secondi per il doppio tamponamento a Vettel : la punizione per Daniil Kvyat arriva dalla Red Bull che, a quattro giorni dal gp di Sochi, ha deciso di retrocedere il pilota russo nella scuderia satellite della Toro Rosso per il prossimo GP di Spagna. Al suo posto Max Verstappen , il 18enne della motorizzata Ferrari che avrà così l'opportunità di guidare al fianco di Daniel Ricciardo .

"Max ha dimostrato di essere un talento straordinario - spiega il team principal della Red Bull, Christian Horner -. Le sue prestazioni alla Toro Rosso sono state impressionanti e siamo lieti di potergli dare l'opportunità di correre per la Red Bull. Ci troviamo nella posizione privilegiata di avere 4 piloti tra Red Bull e Toro Rosso tutti sotto contratto a lungo termine, possiamo fare degli interscambi con flessibilità. Kvyat continuerà il suo lavoro di sviluppo alla Toro Rosso, in una squadra che gli è familiare. Avrà l'opportunità di ritemprarsi e mostrare tutto il suo potenziale".

MARCHIONNE: PER ME CASO CHIUSOLa Red Bull ha 'punito' il pilota russo Daniil Kvyat dopo i tamponamenti alla Ferrari di Sebastian Vettel? "Non voglio giudicare cosa hanno fatto quelli della Red Bull, perché sono dei concorrenti", risponde Sergio Marchionne. Poi aggiunge: "E' stato un incidente spiacevole, credo che Kvyat si sia scusato con Seb. Per me l'incidente è chiuso, se poi avrà conseguenze in termine di regolamenti lo deciderà la Fia".