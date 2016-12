F1, la Ferrari spera in Singapore

Visibilità ridotta, elevati rischi per la salute. Singapore è coperta da una nebbia a grana grossa e non è un fenomeno atmosferico, è l'inquinamento prodotto dagli incendi delle foreste in Indonesia. La Formula 1 è pronta per l'evento in notturna più glam di stagione. Hotel con vista sul circuito al completo, biglietti quasi esauriti e c'è la certezza che nessuna preoccupazione respiratoria sarà in grado di fermare l'evento del prossimo weekend. In realtà l'ultima parola sta al direttore di corsa Charlie Whiting che si esprimerà dopo essersi consultato coi piloti.

Di fatto l'ipotesi cancellazione non sussiste. Sorride Hamilton che si presenta con un vantaggio ampio di 53 punti, forte come non mai, e col terzo titolo in vista. Non bastasse, a rafforzare le sue certezze c'è il fatto di aver vinto a Singapore nel 2014. Che sia un affare Mercedes è piuttosto scontato, ma la Ferrari spera di avere buone chance di mettersi in mostra, date le caratteristiche del circuito che in un certo senso ricorda Budapest. Frenata e trazione sono le chiavi per interpretarlo al meglio. Inutile dire che il risultato di Budapest, con la vittoria di Vettel, dà coraggio. Rende la nebbia di Singapore un po' meno fitta.